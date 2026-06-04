La ville de Choucha bénéficie d'un approvisionnement durable en eau potable

Choucha, 4 juin, AZERTAC

Dans la ville de Choucha, deux barrages d'eau et un réseau de canalisations d'eau potable de 34,5 kilomètres, ainsi qu'un réseau d'assainissement de 27,5 kilomètres, assurent un approvisionnement en eau durable.

Le correspondant régional de l'AZERTAC informe que ces informations ont été communiquées par Muchvig Adigözelov, chef de la Direction de l’exploitation des systèmes de bonification des terres et d’irrigation du Garabagh, lors d'une visite de presse organisée par l'Agence nationale azerbaïdjanaise des ressources en eau dans la région économique du Garabagh.

Muchvig Adigözelov a précisé que l'approvisionnement en eau de Choucha provient des rivières de Zarysly et de Gargartchaï : « Pour garantir un approvisionnement durable en eau à Choucha, un barrage d'une capacité de 26 000 m³ a été créé près du village de Dachalty, sur la rivière Gargartchaï, et la station de pompage de Zarysly a été construite et mise en service en 2022. L'eau est acheminée depuis là vers la station de traitement », a-t-il précisé.