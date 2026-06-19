L’ambassadeur d’Allemagne à Bakou arrive au terme de son mandat

Bakou, 19 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu avec l’ambassadeur d'Allemagne en Azerbaïdjan, Ralf Horlemann, qui arrive au terme de son mandat dans le pays.

Lors de cette rencontre, les parties ont échangé sur l'état actuel et les perspectives de développement des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et l'Allemagne. L'importance du développement du dialogue politique, des relations économiques et commerciales, de la sécurité énergétique, des énergies vertes, des transports et des communications, de l’éducation, de la santé, ainsi que de la coopération culturelle et humanitaire a été soulignée.

Djeyhoun Baïramov et Ralf Horlemann ont souligné la contribution des visites et des contacts bilatéraux de haut niveau entre l'Azerbaïdjan et l'Allemagne au développement de leurs relations et ont examiné les perspectives de renforcement de la coopération. Dans ce contexte, l’importance de promouvoir les échanges entre les milieux d’affaires azerbaïdjanais et allemands a été mise en avant.

La situation actuelle dans la région en période post-conflit, le processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ainsi que les travaux de restauration et de construction en cours dans les territoires libérés ont fait l’objet de discussions.

Au cours de la conversation, la contribution des résultats obtenus dans le cadre de la COP29, organisée par l'Azerbaïdjan, à l'avancement de l'agenda climatique a été mise en avant. Les possibilités de coopération dans les domaines de la transition verte et des énergies renouvelables ont été examinées.