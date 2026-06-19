L’ambassadeur de Malaise en Azerbaïdjan arrive au terme de son mandat

Bakou, 19 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu le 19 juin avec l’ambassadeur de Malaisie en Azerbaïdjan, Ahmad Kamrizamil Bin Mohd Rzaqui, qui arrive au terme de son mandat dans le pays.

Lors de cette rencontre, les parties ont échangé sur l'état actuel et les perspectives de développement des relations d’amitié et de coopération entre l'Azerbaïdjan et la Malaisie. L’accent a été mis sur l’importance de développer le dialogue politique, d’intensifier les visites et les contacts mutuels, d’accroître les échanges commerciaux et économiques et de promouvoir la coopération dans les domaines de l’énergie, de l’éducation, du tourisme, de l’humanitaire et de la culture.

La coopération entre l’Azerbaïdjan et la Malaisie au sein des organisations internationales a été discutée. Les parties ont souligné avec satisfaction l’importance de la coopération fructueuse entre leurs pays au sein du Mouvement des non-alignés et de l’Organisation de la coopération islamique, ainsi que la portée du sommet de la Conférence sur l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) et du sommet de l'Organisation de la coopération islamique, qui se tiendront à Bakou cette année et l’année prochaine, pour développer encore plus cette coopération.

Au cours de la conversation, la situation existante dans la région en période post-conflit, le processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et les perspectives de coopération régionale ont fait l’objet d’un échange de vues.