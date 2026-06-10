L’Azerbaïdjan et le Japon approfondissent leur coopération

Bakou, 10 juin, AZERTAC

Mardi 10 juin, une rencontre a eu lieu entre le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, et son homologue japonais, Toshimitsu Motegi.

Selon le service de presse du ministère des Affaires étrangères, les parties ont salué le développement des relations bilatérales depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1992 et ont réaffirmé l’importance du dialogue politique actif et constructif.

Les ministres ont souligné que cette visite contribuait au renforcement des relations entre les deux pays et ont confirmé leur volonté d’approfondir la coopération dans plusieurs domaines, notamment diplomatique et économique.

La partie azerbaïdjanaise a déclaré apprécier l’Aide publique au développement japonaise et exprimé son intérêt pour la poursuite de la coopération.

Le Japon, pour sa part, a reconnu l’importance de la stabilité et de la prospérité de l’Azerbaïdjan pour la paix dans la région du Caucase.

Les deux parties ont également salué les progrès enregistrés dans les relations économiques, notamment les résultats de la 12ᵉ réunion du Comité économique conjoint tenue en septembre 2025, et ont convenu d’accélérer les travaux en vue de la signature prochaine de l’accord d’investissement bilatéral.

Les parties ont exprimé leur accord sur l’utilisation du Mécanisme de crédit conjoint (MCC) afin de promouvoir la coopération dans le domaine de la décarbonation, ainsi que sur la tenue prochaine de la première réunion du Comité conjoint du MCC. Les ministres ont également convenu de l’importance de la coopération dans le cadre de la « Route transcaspienne de transport international », visant à renforcer la connectivité régionale et plus large.

Les parties ont en outre souligné l’importance de la coopération de longue date dans le secteur énergétique, notamment dans les projets Azeri-Tchirag-Gunechli et l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, ainsi que le rôle de l’Azerbaïdjan dans la sécurité énergétique régionale et internationale.

Les parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur coopération bilatérale sur les plateformes internationales, notamment concernant les élections au sein des organisations internationales. Elles ont également exprimé leur détermination à œuvrer conjointement en faveur de la mise en œuvre rapide de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, visant notamment l’élargissement des catégories de membres permanents et non permanents.

En outre, les ministres ont souligné l’importance du respect des buts et principes de la Charte des Nations Unies, notamment la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de tous les États.