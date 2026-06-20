L’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan discutent de leurs relations d’alliance

Bakou, 20 juin, AZERTAC

Un entretien téléphonique a eu lieu samedi 20 juin entre le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, et son homologue ouzbek, Bakhtiyor Saidov.

Les discussions ont porté sur les relations d'alliance entre l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan, les visites réciproques de haut niveau, la mise en œuvre des accords conclus, ainsi que les axes de coopération dans les domaines du commerce, de l'économie, des investissements, des transports, de la logistique et autres secteurs d'intérêt commun.

Les ministres ont également abordé les questions de coopération au sein des organisations régionales et internationales, notamment l'Organisation des États turciques, l'ONU et d'autres plateformes multilatérales.