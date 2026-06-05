L’Azerbaïdjan rejette les allégations infondées publiées par CNN World

Bakou, 5 juin, AZERTAC

Les affirmations figurant dans un article publié le 5 juin sur le site internet de la chaîne d’information CNN World, selon lesquelles le territoire azerbaïdjanais aurait prétendument été utilisé à des fins d’opérations militaires ou de renseignement contre l’Iran, ou encore que des forces israéliennes seraient prétendument déployées sur le territoire de l’Azerbaïdjan, sont totalement dénuées de fondement et nous les rejetons fermement.

Ces propos figurent dans un commentaire fait par Aïkhan Hadjizadé, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan, concernant les allégations infondées relatives à l’Azerbaïdjan contenues dans un article publié par CNN World.

Il a été souligné que les allégations figurant dans ledit article avaient été démenties à plusieurs reprises par l’Azerbaïdjan et que cette position avait été officiellement transmise à la rédaction de CNN, en réponse à sa demande, avant la publication de l’article.

Il a été souligné que la diffusion d’allégations fondées sur des sources anonymes, sans qu’aucune preuve crédible ne soit avancée et sans tenir compte de la position officielle de l’Azerbaïdjan, est contraire aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’éthique professionnelle du journalisme.

Comme cela a été déclaré à plusieurs reprises, les affirmations selon lesquelles le territoire azerbaïdjanais serait utilisé pour des opérations militaires, des activités de renseignement ou toute autre action hostile dirigée contre un État tiers sont totalement dénuées de fondement. L’Azerbaïdjan n’a jamais autorisé et n’autorisera jamais de telles activités sur son territoire.

« L’Azerbaïdjan reste attaché à la promotion de la paix, de la stabilité et des relations de bon voisinage dans la région. De telles allégations infondées, ne reposant sur aucune preuve, constituent une nouvelle tentative de désinformation. Nous attendons de CNN qu’elle publie un démenti concernant cet article qui contient des affirmations sans fondement », a indiqué le commentaire.