Le Canada souhaite approfondir ses relations avec l'Azerbaïdjan

Bakou, 3 juin, AZERTAC

Un entretien téléphonique a eu lieu mardi entre le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, et son homologue canadienne, Anita Anand.

Au cours de cet entretien, les ministres ont échangé sur l'état actuel et les perspectives de développement des relations azerbaïdjano-canadiennes, ainsi que sur des questions régionales d'intérêt commun.

Mme Anita Anand a présenté ses félicitations à l'occasion du 108e anniversaire de l'indépendance de l'Azerbaïdjan et a souligné l'intérêt du Canada à approfondir ses relations avec l'Azerbaïdjan.

Djeyhoun Baïramov a remercié pour les félicitations et a souligné le potentiel existant pour élargir le dialogue politique et la coopération dans divers domaines entre les deux pays.

L'importance d'examiner les possibilités de coopération dans les domaines de la transition écologique, des énergies renouvelables, des technologies de l'information et des communications, de la sécurité énergétique et d'autres domaines d'intérêt commun a été soulignée lors de l’entretien.

Les discussions ont également porté sur la situation actuelle dans la région, les réalités post-conflit, ainsi que la normalisation des relations et le processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.