Le commerce extérieur de la Chine en hausse de 16,9% en mai

Bakou, 9 juin, AZERTAC

Le commerce extérieur de la Chine en termes de yuan a augmenté de 16,9% sur un an en mai, selon les données publiées mardi par l'Administration générale des douanes.

La valeur totale des importations et des exportations de marchandises a atteint 4.450 milliards de yuans (environ 653 milliards de dollars) le mois dernier, se maintenant ainsi au-dessus de la barre des 4.000 milliards de yuans pour le troisième mois consécutif, selon des données. Les exportations ont progressé de 13,8% par rapport à la même période l'année dernière, tandis que les importations ont augmenté de 21,5%.

Au cours des cinq premiers mois de l'année, le commerce extérieur total s'est élevé à 20.680 milliards de yuans, soit une hausse de 15,3% en glissement annuel. (Agence Xinhua)