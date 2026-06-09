Le commerce extérieur de la Chine en hausse de 16,9% en mai
Bakou, 9 juin, AZERTAC
Le commerce extérieur de la Chine en termes de yuan a augmenté de 16,9% sur un an en mai, selon les données publiées mardi par l'Administration générale des douanes.
La valeur totale des importations et des exportations de marchandises a atteint 4.450 milliards de yuans (environ 653 milliards de dollars) le mois dernier, se maintenant ainsi au-dessus de la barre des 4.000 milliards de yuans pour le troisième mois consécutif, selon des données. Les exportations ont progressé de 13,8% par rapport à la même période l'année dernière, tandis que les importations ont augmenté de 21,5%.
Au cours des cinq premiers mois de l'année, le commerce extérieur total s'est élevé à 20.680 milliards de yuans, soit une hausse de 15,3% en glissement annuel. (Agence Xinhua)
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Le ministre serbe des Sports est en visite à Bakou
- 08.06.2026 [21:06]
Le Premier ministre azerbaïdjanais rencontre le Procureur général du Vietnam
- 08.06.2026 [18:46]
Massoud Pezeshkian : L'Iran reste à la table des négociations
- 08.06.2026 [18:28]
L'armée iranienne annonce la cessation de ses opérations contre Israël
- 08.06.2026 [18:27]
L'Union européenne impose de nouvelles sanctions contre l'Iran
- 08.06.2026 [17:36]
Istanbul : Hakan Fidan rencontre Maka Bochorishvili
- 08.06.2026 [16:39]
Entretien des chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et turque à Istanbul
- 08.06.2026 [15:24]
Dévoilement d’un monument dédié au cheval Garabagh en Suisse
- 08.06.2026 [14:58]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses mondiales
- 08.06.2026 [14:13]
Les cours du pétrole augmentent fortement sur les bourses mondiales
- 08.06.2026 [13:03]
Xi Jinping entame une visite en Corée du Nord
- 08.06.2026 [12:17]
L’océan en péril, l’humanité en danger
- 08.06.2026 [11:31]
Philippines : un séisme dans le sud fait au moins 5 morts
- 08.06.2026 [10:52]
France : Bernadette Chirac est décédée à l’âge de 93 ans
- 06.06.2026 [17:00]
Le 30e anniversaire de la coopération Azerbaïdjan-UE célébré à Gandja
- 06.06.2026 [16:30]
Les prévisions météorologiques pour demain
- 06.06.2026 [14:06]
Ebola : l’Afrique mobilise 518 millions de dollars pour stopper l’épidémie
- 06.06.2026 [11:42]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais constitue 99 dollars sur les bourses
- 06.06.2026 [10:12]
Le projet « Les visages délicats d’une société forte » à Khankendi
- 05.06.2026 [20:50]
Le Conseil d'affaires Azerbaïdjan-Allemagne sera créé
- 05.06.2026 [20:36]
Le ministre azerbaïdjanais de l’Agriculture entame une visite en Türkiye
- 05.06.2026 [20:31]
Bakou accueille la Coupe du monde de gymnastique aérobic et acrobatique
- 05.06.2026 [17:29]
Les prix alimentaires mondiaux ont baissé en mai
- 05.06.2026 [16:50]
L’Azerbaïdjan rejette les allégations infondées publiées par CNN World
- 05.06.2026 [16:26]
Les cours du pétrole terminent en ordre dispersé sur les bourses mondiales
- 05.06.2026 [16:04]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte baisse
- 05.06.2026 [15:23]
L'Azerbaïdjan accueille la Journée mondiale de l'environnement
- 05.06.2026 [14:45]
Le 5 juin, c’est la Journée mondiale de l'environnement
- 05.06.2026 [14:44]
Le président chinois effectuera une visite en Corée du Nord
- 05.06.2026 [14:18]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses mondiales
- 05.06.2026 [13:15]
L’IA menace les ressources en eau et en énergie
- 05.06.2026 [11:02]
Le Forum Belgique–Azerbaïdjan tient sa première réunion à Bruxelles
- 04.06.2026 [19:30]
Le XVIe Forum régional sur le développement durable débute à Tbilissi
- 04.06.2026 [19:04]
Un autre lot de produits pétroliers exporté de l’Azerbaïdjan vers l’Arménie
- 04.06.2026 [18:48]
« Chahdeniz » : 30 ans d’un projet énergétique majeur
- 04.06.2026 [18:12]
La ville de Choucha bénéficie d'un approvisionnement durable en eau potable
- 04.06.2026 [17:42]