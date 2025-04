Le FMI revoit à la baisse ses prévisions de croissance mondiale

Bakou, 23 avril, AZERTAC

Le Fonds monétaire international (FMI) a revu mardi à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2025 à 2,8 %, soit une forte baisse de 0,5 point de pourcentage par rapport à sa projection de janvier, selon la dernière mise à jour des Perspectives de l'économie mondiale (PEM).

« Depuis la publication de la mise à jour de janvier des PEM, une série de nouvelles mesures tarifaires prises par les Etats-Unis et de contre-mesures décrétées par les partenaires commerciaux ont été annoncées et mises en œuvre, aboutissant le 2 avril à des droits de douane américains affectant la quasi-totalité des pays du monde et portant les droits de douane effectifs à des niveaux jamais atteints depuis un siècle », indique les PEM.

Notant que les droits de douane constituent à eux seuls un « choc négatif majeur », le FMI a estimé que « l'imprévisibilité » avec laquelle ces mesures ont été appliquées a un impact négatif sur l'activité économique et les perspectives.

« Le système économique mondial dans le cadre duquel la plupart des pays ont fonctionné au cours des 80 dernières années est en train d'être réinitialisé, faisant entrer le monde dans une nouvelle ère. Les règles existantes sont remises en question tandis que de nouvelles doivent encore émerger », a déclaré Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du FMI, lors d'une conférence de presse.

Selon les prévisions de référence qui intègrent les informations en date du 4 avril, la croissance mondiale devrait tomber à 2,8 % en 2025 et à 3 % en 2026, contre 3,3 % pour ces deux années dans la mise à jour de janvier des PEM, et bien en dessous de la moyenne historique (2000-2019) de 3,7 %, d'après la dernière édition des PEM.

Le rapport note également que l'intensification des risques de détérioration domine les perspectives. « L'intensification de la guerre commerciale et l'incertitude encore plus grande en matière de politique commerciale pourraient encore réduire la croissance à court et à long terme », indique le rapport. (Xinhua)