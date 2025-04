Le Maroc au cœur d’un projet mondial de l’UNESCO

Rabat, 22 avril, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Le Royaume du Maroc a lancé, hier, la consultation nationale d’un projet de l’UNESCO qui vise à publier pour la toute première fois un Atlas international du patrimoine alimentaire, ainsi qu’une plateforme numérique pour la sauvegarde, la promotion et la transmission du patrimoine alimentaire aux générations futures.

Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte, selon un communiqué de l’Organisation onusienne, publié par Map, que ce projet novateur financé par le ministère de la Culture du Royaume d’Arabie Saoudite et réalisé avec le département marocain de la Culture, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée en 2003. Il vise à cartographier, documenter et transmettre les traditions alimentaires du monde entier, en les reconnaissant comme un patrimoine vivant essentiel à la diversité culturelle, au développement durable et à la cohésion sociale.

Le Maroc, riche d’un patrimoine culinaire exceptionnel, fait partie des pays sélectionnés pour la phase pilote du projet, qui préparera la publication de la première version de l’Atlas d’ici la fin de l’année 2027. Cette première étape consistera à identifier les pratiques alimentaires traditionnelles et à renforcer les capacités locales pour leur sauvegarde.