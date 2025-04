Le Mexique envoie une note diplomatique aux Etats-Unis

Bakou, 17 avril, AZERTAC

Le Mexique a adressé une note diplomatique aux Etats-Unis après la survenue d'informations selon lesquelles Washington envisage d'établir une nouvelle base militaire à proximité de la frontière commune pour dissuader l'immigration irrégulière, a déclaré mercredi la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum.

Lors de son point de presse quotidien, Mme Sheinbaum a reconnu que la décision relevait de la souveraineté des Etats-Unis sur leur propre territoire, mais elle a souligné qu'elle ne devait pas avoir d'impact sur le Mexique ni empiéter sur sa juridiction.

« Nous respectons leur autonomie, mais nous attendons la même coordination et la même coopération en matière de sécurité que celles que nous avons eues jusqu'à présent », a-t-elle déclaré.

Bien que l'objectif spécifique du déploiement militaire américain proposé ne soit pas clair, Mme Sheinbaum a souligné que le Mexique s'attachait à traiter les causes profondes de la migration et attendait de toute action qu'elle respecte les droits de l'homme et qu'elle évite de nuire aux communautés frontalières.

La présidente a rappelé que des déploiements similaires de troupes américaines avaient déjà eu lieu par le passé et a réaffirmé que le Mexique maintenait une communication régulière avec Washington afin d'éviter toute perturbation des relations bilatérales.

Selon les médias américains, le président Donald Trump a envoyé le 11 avril un mémorandum à quatre chefs de départements fédéraux, leur demandant de permettre à l'armée d'utiliser et d'assumer la juridiction des terres fédérales le long de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, et l'administration Trump évalue l'implantation d'une base militaire le long de la frontière. (Xinhua)