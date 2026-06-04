Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères rencontre l’ambassadeur du Brésil

Bakou, 4 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré, jeudi 4 juin, le nouvel ambassadeur du Brésil en Azerbaïdjan, Bernard Klingl.

Au cours de la rencontre, l’ambassadeur Bernard Klingl a remis une copie de ses lettres de créance au ministre Baïramov. Le ministre l’a félicité pour sa nomination et lui a souhaité plein succès dans l’exercice de ses activités en Azerbaïdjan, selon le service de presse du ministère des Affaires étrangères.

Les parties ont discuté des perspectives de développement des relations d’amitié et de coopération entre l’Azerbaïdjan et le Brésil. Il a été souligné que l’intensification du dialogue politique, ainsi que les visites et consultations mutuelles, contribuaient à l’élargissement des relations bilatérales.

Lors de la rencontre, les possibilités d’élargissement de la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’énergie, de l’agriculture, du tourisme, de l’aviation, de l’éducation, de la culture, du sport, des hautes technologies et dans d’autres secteurs ont été examinées. Les parties ont procédé à un échange de vues sur les activités du Groupe de travail conjoint sur la coopération commerciale et d’investissement et sur les perspectives de développement des relations économiques entre l’Azerbaïdjan et le Brésil. L’importance d’élargir encore plus le cadre juridique entre les deux pays a été mise en avant.

Les parties ont également discuté des questions de coopération au sein des organisations internationales, notamment des Nations unies, ainsi que des possibilités d’une interaction mutuelle dans le domaine de la diplomatie multilatérale. Dans ce cadre, l’importance de poursuivre la coopération exemplaire dans le domaine de l’agenda climatique et des processus COP a été évoquée.

Au cours de la rencontre, les parties ont également échangé sur d’autres questions régionales et internationales d’intérêt réciproque.