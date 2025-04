Le Pakistan et le Bangladesh renouent le dialogue diplomatique après 15 ans

Bakou, 17 avril, AZERTAC

Le Pakistan et le Bangladesh ont repris jeudi des discussions diplomatiques de haut niveau après 15 ans d’interruption, dans le but de renforcer leurs relations bilatérales et de faciliter les échanges entre leurs populations, sur fond de bouleversement géopolitique régional provoqué par le soulèvement populaire d’août dernier au Bangladesh, indique l’agence de presse Anadolu.

Les Consultations des Affaires étrangères (FOC) entre les deux pays d’Asie du Sud se sont tenues à Dacca, une première depuis 2010.

La secrétaire aux Affaires étrangères du Pakistan, Amna Baloch, en visite à Dacca, et son homologue bangladais, Md Jashim Uddin, ont dirigé les délégations respectives, selon le ministère bangladais des Affaires étrangères.

À l’issue de la rencontre, Amna Baloch a évoqué des discussions « fructueuses » avec les autorités bangladaises.

Elle doit également rencontrer, dans la journée de jeudi, Muhammad Yunus, chef du gouvernement de transition, ainsi que le conseiller aux Affaires étrangères Md Touhid Hossain.

Amna Baloch est arrivée mercredi à Dacca pour une visite de deux jours, en amont de celle du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères pakistanais, Ishaq Dar, attendue plus tard ce mois-ci.

Il s’agira de la première visite d’un chef de la diplomatie pakistanaise au Bangladesh depuis 2012.

Séparé du Pakistan après une guerre d’indépendance de neuf mois en 1971, le Bangladesh affiche, depuis la chute de l’ex-Première ministre Sheikh Hasina, réputée proche de New Delhi, un climat plus propice à un rapprochement avec Islamabad, notamment sur le plan économique.

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, avait d’ailleurs été l’un des premiers dirigeants à saluer l’arrivée au pouvoir de Muhammad Yunus, le 8 août dernier.