l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

POLITIQUE

Le Premier ministre azerbaïdjanais rencontre le président ouzbek

Bakou, 16 juin, AZERTAC

En marge de sa visite de travail à Tachkent, le Premier ministre azerbaïdjanais Ali Assadov a rencontré le président ouzbek Chavkat Mirzioïev, mardi 16 juin.

Ali Assadov a transmis les salutations du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev au chef de l'État ouzbek.

Chavkat Mirzioïev a remercié pour les salutations du président Ilham Aliyev et a demandé de lui transmettre les siennes.

Lors de la rencontre, il a été constaté avec satisfaction que les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan se développent avec succès sur la base d'un partenariat et d'une alliance stratégiques.

Les perspectives d'élargissement de la coopération mutuellement avantageuse dans les domaines du commerce et de l'économie, des investissements, des transports et de la logistique, de l'énergie, de l'humanitaire et autres ont également été abordées lors de la rencontre.

 

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