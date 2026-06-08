Le Premier ministre azerbaïdjanais rencontre le Procureur général du Vietnam

Bakou, 8 juin, AZERTAC

Le Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Ali Assadov, a rencontré le 8 juin le Procureur général du Parquet populaire suprême de la République socialiste du Vietnam, Nguyen Tien.

Les deux parties se sont félicitées du développement des relations traditionnelles d’amitié et de coopération mutuellement bénéfique entre l’Azerbaïdjan et le Vietnam, selon le Cabinet des ministres.

Le haut niveau du dialogue politique entre les deux pays a été mis en avant et l’importance du soutien mutuel au sein des organisations internationales a été évoquée. Le développement de la coopération efficace entre les autorités compétentes a été salué et les possibilités de renforcer davantage les relations dans ce domaine ont fait l’objet de discussions.

Le Procureur général d’Azerbaïdjan, Kamran Aliyev, a été présent à la rencontre.