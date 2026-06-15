Le Premier ministre azerbaïdjanais visite la tombe du Leader national Heydar Aliyev

Bakou, 15 juin, AZERTAC

Le Premier ministre azerbaïdjanais, Ali Assadov, s’est rendu à l’Allée d’Honneur, où il s’est recueilli devant la tombe du Leader national Heydar Aliyev, selon le Cabinet des Ministres.

Le Premier ministre a déposé des fleurs devant la tombe du Leader national du peuple azerbaïdjanais, architecte et fondateur de l’Etat azerbaïdjanais.