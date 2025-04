Le président chinois entame une visite d'Etat au Vietnam

Bakou, 14 avril, AZERTAC

Le président chinois Xi Jinping est arrivé lundi à Hanoï pour effectuer une visite d'Etat au Vietnam.

Dans une déclaration écrite publiée à son arrivée à l'aéroport international Noi Bai à Hanoï, il s'est dit très heureux d'entamer sa quatrième visite d'Etat au Vietnam à l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien (PCV) To Lam et du président vietnamien Luong Cuong.

Au nom du Parti communiste chinois, du gouvernement et du peuple chinois, M. Xi a adressé ses sincères salutations et ses meilleurs vœux au PCV frère, au gouvernement et au peuple du Vietnam.

Notant que cette année marquait le 95e anniversaire de la fondation du PCV, le 80e anniversaire de la fondation du Vietnam et le 50e anniversaire de la libération du Sud du pays, le président chinois a rappelé que le PCV avait uni et dirigé le peuple vietnamien dans la poursuite inébranlable de la réalisation des deux objectifs fixés pour le centenaire du parti et du pays, respectivement.

M. Xi a ajouté que la partie chinoise était heureuse de constater que le niveau de vie au Vietnam s'était régulièrement amélioré, que l'influence mondiale et régionale du Vietnam avait continué à croître et que le pays avait pris des progrès notables dans l'avancement de son industrialisation socialiste et de son élan de modernisation.

Il a exprimé sa conviction que sous la direction résolue du Comité central du PCV dirigé par To Lam, le Vietnam poursuivra sûrement la voie socialiste adaptée à ses conditions nationales, remplira les tâches définies par le 13e Congrès national du PCV, préparera le terrain pour le 14e Congrès national et continuera à ouvrir de nouvelles voies pour le développement de son parti et du pays. (Xinhua)