Le président chinois Xi Jinping entame une visite d'État en Malaisie

Bakou, 15 avril, AZERTAC

Le président chinois Xi Jinping a entamé mardi une visite d'Etat en Malaisie, indique l’agence de presse chinoise Xinhua.

Il a été chaleureusement accueilli par le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim à l'aéroport international de Kuala Lumpur.

A son arrivée à l'aéroport, M. Xi a déclaré, dans une déclaration écrite, qu'il comptait profiter de sa visite d'Etat dans ce pays d'Asie du Sud-Est pour approfondir davantage l'amitié bilatérale traditionnelle et renforcer la confiance politique mutuelle.

M. Xi a appelé les deux parties à favoriser la coopération dans les efforts de modernisation, à renforcer ensemble les échanges et l'apprentissage mutuel entre civilisations, ainsi qu'à porter sans cesse la construction d'une communauté de destin sino-malaisienne vers de nouveaux sommets.

Il a exprimé l'espoir que, grâce aux efforts conjoints de la Chine et de la Malaisie, sa visite d'Etat serait fructueuse, ouvrant un nouveau chapitre historique de bon voisinage, d'amitié et de bénéfices mutuels entre les deux pays et marquant le début de nouveaux « 50 ans d'or » pour les relations bilatérales.