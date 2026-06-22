Le président d’Ouzbékistan reçoit l’ambassadeur azerbaïdjanais

Bakou, 22 juin, AZERTAC

Lundi 22 juin, le président d’Ouzbékistan, Chavkat Mirzioïev, a reçu l'ambassadeur d'Azerbaïdjan Husseïn Gouliyev, qui arrive au terme de son mandat à Tachkent.

Selon le bureau de la présidence ouzbèke, Chavkat Mirzioïev a particulièrement salué le travail fructueux de l'ambassadeur d'Azerbaïdjan dans le développement et le renforcement du partenariat stratégique et de l'alliance entre les deux pays, ainsi que sa contribution personnelle.

Au cours de la rencontre, il a été souligné qu'un dialogue intensif s'était instauré au plus haut niveau et que des progrès significatifs avaient été réalisés dans les domaines du commerce et de l'économie : ces dernières années, le volume des échanges commerciaux a considérablement augmenté et 280 entreprises et sociétés d'investissement conjointes à capitaux azerbaïdjanais ont été créées.

À l'issue de la rencontre, le président ouzbek Chavkat Mirzioïev a remis à Husseïn Gouliyev l'ordre « Mekhnat Shukhrati » pour sa contribution significative au renforcement des relations multiformes entre l'Ouzbékistan et l'Azerbaïdjan.

L'ambassadeur azerbaïdjanais a exprimé sa profonde gratitude au chef de l'État ouzbek pour la haute considération qu'il a témoignée à sa mission diplomatique et l'a remercié de son soutien indéfectible au développement d'une coopération à grande échelle entre les deux pays.