Le président turkmène entame une visite d’Etat en Azerbaïdjan
Bakou, 22 juin, AZERTAC
Le président turkmène Serdar Berdymoukhamedov est arrivé le 22 juin en Azerbaïdjan pour une visite d’Etat.
Une garde d’honneur était déployée en l’honneur du président turkmène à l’Aéroport international Heydar Aliyev où flottaient les drapeaux nationaux des deux pays.
A sa descente d’avion, le président Serdar Berdymoukhamedov a été accueilli par Yagoub Eyyoubov, premier vice-Premier ministre azerbaïdjanais, Samir Cherifov, vice-ministre des Affaires étrangères, et d’autres officiels.