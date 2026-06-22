Le président turkmène visite la tombe du Leader national Heydar Aliyev

Bakou, 22 juin, AZERTAC

Le président turkmène Serdar Berdymoukhamedov s’est rendu, lundi 22 juin, à l’Allée d’Honneur, où il s’est recueilli devant la tombe du Leader national Heydar Aliyev.

Le président turkmène a déposé des fleurs devant la tombe du Leader national du peuple azerbaïdjanais, architecte et fondateur de l’Etat azerbaïdjanais.

La mémoire de l’académicienne Zarifa Aliyeva, éminente spécialiste en ophtalmologie, a également été honorée et des fleurs ont été déposées sur sa tombe.