Bakou, 22 juin, AZERTAC

Lundi 22 juin, le président turkmène Serdar Berdymoukhamedov a visité le Parc de la Victoire à Bakou.

Une garde d’honneur était déployée en l’honneur du président turkmène.

Serdar Berdymoukhamedov a déposé une gerbe de fleurs devant la Statue de Triomphe.

Le président turkmène a été informé du Parc de la Victoire. Il a été indiqué que le Parc de la Victoire s’étend sur près de dix hectares. L’entrée est marquée par l’Arc de triomphe, un symbole de la Guerre patriotique de 44 jours, mesurant 44 mètres de haut, 22 mètres de large, et comptant 44 colonnes. À l’entrée du parc, un monument commémoratif a été érigé pour célébrer le 8 Novembre, Jour de la Victoire. Il symbolise à la fois le Jour de la victoire et l’unité inébranlable.