Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une hausse sur les bourses
Bakou, 20 juin, AZERTAC
Le cours du pétrole azerbaïdjanais a connu une hausse sur les bourses.
Le prix du baril d’Azéri Light s’est installé à 82,95 dollars, après une augmentation de 2,89 dollars, soit de 3,61 pour cent.
Il convient de noter que le prix le plus bas du pétrole « Azeri Light » a été enregistré le 21 avril 2020 (15,81 USD) et le prix maximum en juillet 2008 (149,66 USD).
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