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POLITIQUE

Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et iranienne s’entretiennent par téléphone

Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et iranienne s’entretiennent par téléphone

Bakou, 4 juin, AZERTAC

Les ministres des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan et de l’Iran, MM. Djeyhoun Baïramov et Abbas Araghchi, ont eu un entretien téléphonique.

Les deux ministres ont discuté de l’état actuel des relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et l’Iran ainsi que des perspectives de coopération, de la situation régionale et des questions de sécurité, selon le ministère des Affaires étrangères.

Le ministre Abbas Araghchi a fourni des informations détaillées sur le processus de négociations en cours concernant l’Iran ainsi que sur les derniers développements.

De son côté, le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné l’importance des efforts diplomatiques pour la préservation de la stabilité régionale.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur d’autres questions inscrites à l’agenda bilatéral et régional, ainsi que sur les processus récents.

 

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