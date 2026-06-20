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ECONOMIE

Les cours du pétrole poursuivent leur augmentation sur les bourses mondiales

Les cours du pétrole poursuivent leur augmentation sur les bourses mondiales

Bakou, 20 juin, AZERTAC

Les cours du pétrole ont poursuivi leur hausse sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 80,57 dollars, en progression de 0,72 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 77,54 dollars, après une hausse de 0,94 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).

 

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