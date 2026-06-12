Les perspectives de développement des relations azerbaïdjano-chinoises abordées

Bakou, 12 juin, AZERTAC

Une table ronde consacrée à la Journée internationale pour le dialogue entre les civilisations s’est tenue au Musée national d'art d'Azerbaïdjan.

Gunaï Efendiyeva, vice-présidente du Comité de la culture du Milli Medjlis, Lu Mei, ambassadrice de la République populaire de Chine à Bakou, des journalistes, des représentants de groupes de réflexion, d'organisations œuvrant dans le domaine du patrimoine culturel, de l'artisanat traditionnel et des industries créatives, ainsi que des experts chinois ont participé à cet événement.

Il a été souligné que les relations fondées sur la confiance mutuelle entre le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le président chinois Xi Jinping avaient contribué considérablement à l’expansion du partenariat stratégique entre les deux pays.

Il a été également affirmé que les projets mis en œuvre à l'initiative de la Fondation Heydar Aliyev contribuaient à enrichir d'un contenu nouveau les liens historiques et culturels tissés par l'ancienne Route de la Soie entre l'Azerbaïdjan et la Chine.

Les perspectives de développement des relations entre l'Azerbaïdjan et la Chine, le rôle de l'art dans le renforcement du dialogue entre les peuples et la coopération conjointe ont été abordés.