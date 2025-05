Les présidents chinois et russe s’entretiennent à Moscou

Bakou, 8 mai, AZERTAC

Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu jeudi à Moscou avec le président russe Vladimir Poutine. Il est arrivé la veille pour effectuer une visite d'Etat en Russie et assister aux célébrations marquant le 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique de l'Union soviétique.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré mercredi que la Chine et la Russie avaient trouvé la bonne voie pour les interactions inter-étatiques entre grands pays voisins. Il a fait ces remarques dans une déclaration écrite publiée à son arrivée à Moscou, où il s'est rendu pour une visite d'Etat et pour participer aux célébrations du 80e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique dans la Grande Guerre patriotique.

M. Xi a souligné que la Chine et la Russie étaient des voisins inséparables, de véritables amis partageant les joies et les peines et de bons partenaires tournés vers la réussite mutuelle. En tant que telles, les deux parties sont liées par un esprit de coordination stratégique pour la nouvelle ère, caractérisé par des relations d'amitié et de bon voisinage permanentes, par une coordination stratégique globale et par une coopération mutuellement bénéfique.

M. Xi a affirmé que les relations entre les deux pays étaient indépendantes, matures et résilientes, et apportaient non seulement de grands bénéfices aux deux peuples, mais contribuaient également de manière significative au maintien de la stabilité stratégique mondiale et à la promotion d'un monde multipolaire égalitaire et ordonné.

Cette année marque à la fois le 80e anniversaire de la victoire dans la guerre mondiale contre le fascisme et le 80e anniversaire de la fondation des Nations Unies, a-t-il noté.

La Chine et la Russie, deux grandes puissances mondiales qui sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, uniront leurs efforts pour préserver les fruits de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, protéger fermement le système international centré sur l'ONU et l'ordre mondial fondé sur le droit international, s'opposer résolument à l'hégémonisme et aux politiques de puissance, pratiquer un véritable multilatéralisme et promouvoir la construction d'un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable, a déclaré M. Xi.

Le président chinois a également déclaré qu'au cours de sa visite, il échangerait en profondeur avec le président russe Vladimir Poutine sur les relations bilatérales, la coopération pratique et les grandes questions internationales et régionales d'intérêt commun. Cela permettra d'insuffler une puissante impulsion au développement du partenariat stratégique global de coordination Chine-Russie pour une nouvelle ère.

Notant qu'il assistera à nouveau, après une décennie, aux célébrations du Jour de la Victoire en Russie le 9 mai, M. Xi a déclaré qu'il se réjouissait de travailler avec les dirigeants d'autres pays et le peuple russe pour commémorer les martyrs qui ont héroïquement sacrifié leur vie pour la victoire de la guerre antifasciste mondiale, promouvoir conjointement une perspective historique correcte de la Seconde Guerre mondiale et faire entendre la voix forte de l'époque pour sauvegarder l'équité et la justice internationales.

L'avion de M. Xi a été escorté par des appareils de l'armée de l'air russe après son entrée dans l'espace aérien du pays. A son arrivée à l'aéroport Vnoukovo de Moscou, M. Xi a été chaleureusement accueilli par la vice-Première ministre russe Tatiana Golikova et par d'autres hauts responsables du gouvernement. (Xinhua)