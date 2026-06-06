Les prévisions météorologiques pour demain

Bakou, 6 juin, AZERTAC

Le service national d’hydrométéorologie du ministère de l’Ecologie et des Ressources naturelles a annoncé les prévisions météorologiques pour le 7 juin.

Le temps sera marqué par des averses éparses. A Bakou et dans la péninsule d’Abchéron, il va faire 16-19° la nuit et 22-27° le jour.

Dans certaines régions azerbaïdjanaises, la température maximale montera à 23-28°, et à 20-25° dans les montagnes.