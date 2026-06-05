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Les prix alimentaires mondiaux ont baissé en mai

Les prix alimentaires mondiaux ont baissé en mai

Bakou, 5 juin, AZERTAC

L'indice de référence des prix mondiaux des produits alimentaires de base est resté globalement stable en mai, la baisse des cours des huiles végétales ayant compensé la hausse de ceux des céréales et du sucre, selon les nouvelles données publiées vendredi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

L'indice FAO des prix alimentaires, qui suit l'évolution mensuelle des prix internationaux d'un panier de produits alimentaires commercialisés à l'échelle mondiale, s'est établi en moyenne à 130,8 points en mai 2026, en baisse de 0,2 % par rapport à son niveau révisé d'avril et en hausse de 2,9 % par rapport à l'année précédente.

« Si les marchés mondiaux des produits alimentaires de base ont globalement fait preuve de résilience, la hausse des prix des céréales souligne la vulnérabilité aux risques climatiques et aux perturbations des marchés de l'énergie et des intrants. L'incertitude persistante qui affecte les principales voies commerciales, notamment le détroit d'Ormuz, pourrait réduire l'utilisation d'engrais et exercer une pression supplémentaire sur les prix alimentaires, soulignant la nécessité d'une action internationale coordonnée », a déclaré Boubaker Ben-Belhassen, directeur de la division Marchés et Commerce de la FAO.

L'indice FAO des prix des céréales a augmenté de 2,6 % par rapport à avril et de près de 5 % sur un an, reflétant la hausse des prix de toutes les principales céréales, dans un contexte de coûts mondiaux plus élevés des carburants et des engrais et de pressions liées aux conditions météorologiques. Les prix mondiaux du blé ont progressé de 3,4 % sur le mois – et de 7,8 % par rapport à l'année précédente – soutenus par des récoltes attendues plus faibles chez les principaux exportateurs, notamment aux États-Unis, où les conditions de culture du blé d'hiver sont parmi les plus défavorables depuis des décennies. Les prix du blé dur d'hiver rouge américain en mai 2026 étaient supérieurs de 28 % à ceux de mai 2025. Les prix du maïs ont augmenté de 1,9 % – soit 3,9 % en rythme annuel – sous l'effet d'une demande d'importations plus forte sur les principaux marchés, d'une disponibilité plus restreinte au Brésil et aux États-Unis et de la fermeté des prix de l'énergie qui a stimulé la demande liée à l'éthanol. L'indice FAO des prix du riz a progressé de 2,7 % par rapport au mois précédent, les inquiétudes liées aux conditions météorologiques et la hausse des prix du pétrole brut et des produits dérivés ayant soutenu les cours dans certains des principaux pays exportateurs asiatiques.

L'indice FAO des prix des huiles végétales, en revanche, a reculé de 4,6 % par rapport à avril, enregistrant ainsi son premier repli mensuel en 2026. Les prix internationaux de l'huile de palme ont baissé en raison des anticipations d'une demande mondiale d'importations plus faible et de l'incertitude qui règne sur les marchés du pétrole brut. Quant aux prix mondiaux de l'huile de soja, ils ont évolué de manière contrastée : les hausses saisonnières des approvisionnements exportables ont tiré les prix vers le bas en Amérique du Sud, tandis qu'une demande soutenue en biocarburants a soutenu les prix en Amérique du Nord. Les prix des huiles de colza et de tournesol ont progressé dans un contexte d'offre tendue.

L'indice FAO des prix de la viande a légèrement augmenté de 0,1 %. Les prix mondiaux de la viande bovine ont progressé grâce à une forte demande à l'importation, notamment en provenance de Chine et des États-Unis, tandis que les prix de la viande porcine ont baissé, principalement en raison de la baisse des prix dans l'Union européenne, dans un contexte d'offres abondantes et de demande à l'importation modérée.

L'indice FAO des prix des produits laitiers a reculé de 0,5 % par rapport au mois précédent, sous l'effet de la baisse des prix internationaux du beurre. Les prix du fromage sont restés globalement stables, tandis que ceux du lait écrémé en poudre ont augmenté. Les prix du lait entier en poudre ont connu une évolution mitigée.

L'indice FAO des prix du sucre a augmenté de 7,5 % en mai, poussé par des données indiquant qu'une part plus faible de la production de canne à sucre du Brésil est allouée à la production de sucre, ce qui laisse présager un détournement plus important vers l'éthanol, ainsi que par des inquiétudes quant à l'impact négatif que les conditions d'El Niño pourraient avoir sur la production en Inde et en Thaïlande au cours de l'année à venir.

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