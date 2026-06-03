Les victimes des événements d'Amritsar attendent toujours justice

Bakou, 3 juin, AZERTAC

« Ce jour-là, des milliers de pèlerins sikhs se sont rendus au Temple d'Or pour prier et célébrer la fête religieuse. Cependant, le gouvernement indien a mené une opération militaire contre le temple et des dizaines d'autres lieux de culte. La grande majorité des personnes présentes étaient des pèlerins ordinaires, étrangers à la politique : des mères, des pères, des enfants et des personnes âgées », a dit Hansra Harpreet Singh, membre de la Fédération sikhe du Canada.

Il a fait savoir que des milliers d'innocents avaient perdu la vie lors des violences et des fusillades : « Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer leur mémoire, pour faire connaître cette tragédie au monde entier et pour ne pas oublier la perte de ces civils. De nombreuses familles ont perdu des enfants, des pères et des proches. Ils ont été victimes de ces événements simplement parce qu'ils étaient sikhs. Plus de 40 ans après, les victimes attendent toujours que justice soit faite », a-t-il ajouté.