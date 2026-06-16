L’examen des recours en appel des citoyens arméniens se poursuit

Bakou, 16 juin, AZERTAC

Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Bakou a poursuivi l’examen des recours formés par les citoyens de la République d’Arménie Araïk Haroutiounian, Arkadi Ghoukassian, Bako Sahakian, Davit Ichkhanian, David Babaïan, Levon Mnatsakanian et d’autres condamnés par le Tribunal militaire de Bakou pour des crimes contre la paix et l’humanité, des crimes de guerre, notamment la préparation et la conduite d’une guerre d’agression, le génocide, la violation des lois et coutumes de la guerre, le terrorisme, le financement du terrorisme, la prise de pouvoir par la violence ainsi que d’autres infractions graves commises dans le cadre de l’agression militaire de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan.

Lors de l’audience, présidée par le juge Elmar Rahimov, assisté des juges Emin Mehdiyev et Mehriban Garaïeva (juge suppléant Ali Mammadov), des interprètes en arménien ou en russe et des avocats ont été mis à la disposition de chacun des appelants.

Les représentants des victimes et les procureurs du ministère public ont pris part à l’audience.

Le président de l’audience a rappelé qu’un délai avait été accordé lors de la précédente audience aux personnes souhaitant préparer leur plaidoirie.

Il a demandé si la défense était prête à présenter ses interventions.

La défense a déclaré être prête à présenter ses plaidoiries.

Le président de l’audience a indiqué que les plaidoiries de la défense se poursuivraient selon l’ordre de réception des recours en appel.

L’accusé Davit Ichkhanian a pris la parole et a déclaré souhaiter s’entretenir en confidentialité avec son avocat. Sa requête a été acceptée.

Lors de la suspension de l’audience prononcée par le tribunal, Davit Ichkhanian s’est entretenu en toute confidentialité avec son avocat. Au cours de cette interruption, il a également pris connaissance, en présence d’un interprète, du procès-verbal de l’audience du 26 mai.

Ensuite, la parole a été accordée à l’avocat de l’accusé Levon Mnatsakanian pour sa plaidoirie. Dans son intervention, l’avocat a demandé au tribunal de rendre une décision d’acquittement à l’égard de Mnatsakanian.

Par la suite, Levon Mnatsakanian a pris la parole. L’accusé a déclaré soutenir les propos de son avocat et a exprimé ses propres arguments.

La prochaine audience aura lieu le 23 juin.

Pour rappel, en vertu du jugement rendu le 5 février 2026 par le Tribunal militaire de Bakou, Araïk Haroutiounian, Levon Mnatsakanian, David Manoukian, Davit Ichkhanian et David Babaïan ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Arkadi Ghoukassian et Bako Sahakian ont été condamnés à vingt ans de prison, Madat Babaïan et Melikset Pachaïan à dix-neuf ans, Garik Martirossian à dix-huit ans, Davit Allahverdian et Levon Balaïan à seize ans, tandis que Vassili Beglarian, Gourgen Stepanian et Erik Ghazarian ont été condamnés à quinze ans de prison.