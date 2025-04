L’ICESCO clôture son Programme de réhabilitation des enfants sans abri au Pakistan

Bakou, 29 avril, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a clôturé, en coopération avec la Commission nationale pakistanaise pour l’UNESCO et l’ICESCO, son Programme intitulé « Réhabilitation des enfants des rues par le football » au Pakistan. La cérémonie de clôture, accueillie par l’Université nationale des compétences à Islamabad, a été marquée par la présence de Mme Wajiha Qamar, ministre d’État auprès du ministère fédéral de l’Éducation et de la Formation professionnelle du Pakistan, ainsi que de plusieurs personnalités de haut niveau, de représentants de la société civile et de partenaires internationaux, selon l’ICESCO.

Ce Programme, organisé du 21 au 25 avril 2025 à l’Université des compétences nationales, a bénéficié à 60 garçons et filles issus de milieux vulnérables. Il a été mis en œuvre sous la supervision du Secteur des Sciences humaines et sociales de l’ICESCO, dans le cadre de l’initiative « Le sport pour le changement sociétal ».

Il convient de rappeler que cette initiative vise à renforcer les capacités des enfants des rues, à faciliter leur réintégration dans la société par le biais du football, à accroître leurs opportunités d’insertion professionnelle dans le domaine sportif, à les protéger contre la violence, à cultiver en eux des valeurs de leadership et à développer leurs compétences sociales fondamentales.

Tout au long des cinq jours dudit Programme, les enfants ont bénéficié d’une approche variée combinant entraînements de football, soutien psychologique, examens médicaux et développement des compétences de vie, reflétant ainsi la vision stratégique de l’ICESCO. Cette vision considère le sport comme un levier essentiel d’inclusion sociale et de protection, encourage l’adoption de modes de vie sains et favorise l’intégration des jeunes issus de milieux vulnérables dans l’éducation non formelle.

Lors de la cérémonie, M. Aftab Khan, Secrétaire général de la Commission nationale pakistanaise, a souligné l’importance du sport en tant que facteur majeur d’autonomisation, contribuant largement à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). Il a ensuite remercié les autorités pakistanaises et l’ICESCO pour leur soutien assidu et a prodigué ses conseils aux enfants, les exhortant à continuer leur apprentissage et à poursuivre leurs rêves.