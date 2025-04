L’Italie approuve un nouveau décret sécuritaire

Bakou, 5 avril, AZERTAC

Le gouvernement de coalition de droite dirigé par Giorgia Meloni en Italie a approuvé vendredi un nouveau décret sécuritaire qui renforce les peines pour les agressions contre les forces de l’ordre et étend les protections juridiques accordées aux agents de sécurité, selon l’agence de presse Anadolu.

« Le nouveau décret Sécurité a été approuvé aujourd’hui en Conseil des ministres : plus d’outils et de protections pour la police, des délais plus rapides pour libérer les biens occupés illégalement, une plus grande rigueur contre les délinquants et de nombreuses autres mesures pour protéger la sécurité des citoyens. Nous avions promis une Italie plus sûre, nous tenons parole. Le gouvernement continuera à travailler avec détermination sur cette voie », a déclaré Giorgia Meloni sur X.

Jeudi soir, lors d’un Conseil des ministres présidé par Meloni, un décret a été adopté pour modifier le projet de loi en discussion au Parlement depuis environ un an et demi.

Le décret comprend plusieurs dispositions : alourdissement des peines pour les agressions contre les forces de l’ordre, protection juridique accrue pour les agents de sécurité, évacuation plus rapide des biens occupés illégalement, sanctions plus sévères pour les fraudes visant les personnes âgées, durcissement des peines pour vols à la tire dans les gares et stations de métro, limitation du recours à la grossesse comme motif d’évitement de peine de prison, et obligation pour les policiers de porter des caméras-piétons.

Le texte prévoit également une exclusion à vie des services publics pour les personnes ayant commis des violences contre des agents dans les secteurs ferroviaires et du métro, ainsi qu’une peine allant jusqu’à deux ans de prison pour les militants bloquant la circulation en s’asseyant sur la chaussée — une méthode souvent utilisée par les activistes pour le climat ces dernières années.

Francesco Boccia, représentant du Parti démocrate (PD), principal parti d’opposition, a dénoncé un texte relevant du « populisme punitif ».

Le décret devra être approuvé par les deux chambres du Parlement pour entrer en vigueur.

-Affrontements entre manifestants et police à Rome

Pendant que le Conseil des ministres se tenait, un groupe de manifestants s’est rassemblé près du Panthéon, non loin du bureau de la Première ministre, pour protester contre ce nouveau décret sécuritaire.

Les protestataires ont tenté de rejoindre le siège du gouvernement, mais les forces de l’ordre ont installé des barricades pour bloquer la marche.

Alors que les manifestants tentaient de forcer le passage, la police est intervenue à coups de matraque.

Selon les médias locaux, deux policiers ont été blessés après des jets de bouteilles par les manifestants.

Les protestations se sont poursuivies à divers endroits de la capitale italienne.