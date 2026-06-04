Macron effectue la première visite d’un président français au Monténégro

Bakou, 4 juin, AZERTAC

Le président français Emmanuel Macron effectue jeudi une visite officielle au Monténégro, une première pour un chef de l’État français depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Cette visite intervient à la veille d’un sommet réunissant l’Union européenne et les pays des Balkans occidentaux à Podgorica, dans un contexte marqué par le renforcement des relations bilatérales entre Paris et le Monténégro, rapporte le média français TF1.

Selon l’Élysée, plusieurs accords devraient être signés dans les secteurs des infrastructures de transport, de l’énergie et de la santé, notamment autour d’un projet de construction d’un hôpital dans la capitale monténégrine.

La coopération entre les deux pays devrait également être renforcée dans le domaine de la défense. La France construit actuellement deux patrouilleurs destinés au Monténégro, membre de l’OTAN, dans le cadre d’un partenariat militaire en développement.

Paris et Podgorica souhaitent par ailleurs approfondir leur collaboration dans la lutte contre les manipulations de l’information et les campagnes de désinformation, un enjeu jugé particulièrement sensible dans les Balkans occidentaux.

Au cours de son déplacement, Emmanuel Macron doit rencontrer son homologue monténégrin Jakov Milatovic ainsi que le Premier ministre Milojko Spajic afin d’examiner les perspectives de coopération bilatérale et les questions européennes.

En effet, le Monténégro figure parmi les pays les plus avancés dans les négociations d’adhésion à l’Union européenne. Les autorités monténégrines espèrent finaliser ce processus d’ici la fin de l’année et rejoindre l’UE à l’horizon 2028.

La visite du président français coïncide enfin avec la tenue d’un sommet européen destiné à réaffirmer le soutien de l’Union européenne à l’intégration politique et économique des Balkans occidentaux, souligne la même source. (Agence Anadolu)