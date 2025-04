Marrakech accueille la troisième édition du GITEX Africa Morocco

Rabat, 11 avril, Chouaib Brhadda, AZERTAC

La troisième édition du GITEX Africa Morocco, plus grand rendez-vous technologique et entrepreneurial du continent, se tiendra du 14 au 16 avril à Marrakech, avec à la carte de nouveaux sommets et des initiatives d’envergure, en droite ligne des efforts du Royaume en faveur de l’édification du paysage numérique africain.

Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte, selon Map, que cette troisième édition placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et qui connaîtra une affluence sans précédent avec plus de 45.000 participants attendus à Marrakech, et 1.400 exposants venant de 130 pays, se démarque par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l’industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.

Innovation, investissements et transformation numérique sont ainsi les mots d’ordre de ce rendez-vous annuel qui marque une nouvelle étape dans le positionnement du Royaume du Maroc en tant que plateforme incontournable de l’innovation numérique en Afrique.

Parmi les temps forts, il y a lieu de citer la Supernova Challenge, plus grande compétition panafricaine dédiée aux jeunes startups, jugée par un panel d’experts, ainsi que le programme Morocco 200, lancé par le ministère chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, en partenariat avec l’ADD, pour accompagner les startups marocaines dans leur développement à l’international.

Il s’agit aussi de l’espace exposition entièrement dédié aux jeunes pousses, conçu comme un lieu de rencontre entre innovateurs, visiteurs et investisseurs.