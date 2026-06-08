Massoud Pezeshkian : L'Iran reste à la table des négociations

Le Caire, 8 juin, AZERTAC

Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que la principale priorité de son pays à l'heure actuelle était de renforcer la sécurité nationale et d'assurer la paix du peuple.

« La diplomatie et la défense constituent les deux piliers fondamentaux de la puissance nationale. L'Iran reste à la table des négociations », a-t-il ajouté.

Le président a ajouté que l'Iran continuerait de défendre résolument les droits de son peuple et ne céderait pas face à aucune menace.