Philippines : un séisme dans le sud fait au moins 5 morts

Bakou, 8 juin, AZERTAC

Au moins cinq personnes auraient trouvé la mort à la suite d'un séisme de magnitude 7,8 survenu au large des côtes du sud des Philippines, selon Agripino Dacera, responsable de la gestion des catastrophes dans la ville de General Santos.

M. Dacera a déclaré que les autorités sont encore en train d'évaluer le bilan des victimes et l'étendue des dégâts.

L'Institut philippin de vulcanologie et de sismologie a indiqué que ce séisme tectonique s'est produit à 07H37, heure locale, à une profondeur de 33 km, avec un épicentre situé à 32 km au sud-ouest de la côte de la ville de Maasim, dans la province de Sarangani sur l'île de Mindanao, près de General Santos, qui compte environ 700.000 habitants.

L'institut a précisé que la vague la plus haute enregistrée a atteint 1,4 mètre. Les médias locaux ont rapporté que certains bâtiments se sont effondrés et ont provoqué des coupures d'électricité. Des secousses ont été ressenties dans les provinces voisines.

Le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos a ordonné la mise en place de mesures d'intervention et de surveillance dans toutes les zones touchées et a exhorté les habitants à se rendre en hauteur en attendant leur évacuation.

Les Philippines connaissent une activité sismique fréquente en raison de leur situation le long de la "Ceinture de feu du Pacifique", une zone de frontières tectoniques majeures connue pour son activité sismique et ses éruptions volcaniques. (Agence Xinhua)