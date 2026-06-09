Premières consultations consulaires entre l'Azerbaïdjan et la Syrie

Bakou, 9 juin, AZERTAC

Les premières consultations consulaires ont eu lieu à Bakou entre le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères et le ministère syrien des Affaires étrangères et des Réfugiés.

La délégation azerbaïdjanaise était conduite par Emil Seferov, chef du département consulaire du ministère des Affaires étrangères, et la délégation syrienne par le chef du consulat, Mohammed Yaqoub al-Omar.

Lors des consultations consulaires, l'état actuel et les perspectives de développement de la coopération consulaire entre l'Azerbaïdjan et la République arabe syrienne, ainsi que la possibilité de signer de nouveaux documents bilatéraux dans ce domaine ont été examinés.

Les parties ont échangé sur les derniers développements dans le domaine consulaire et ont discuté de la protection des droits et des intérêts des citoyens des deux pays, ainsi que du rapatriement des citoyens de la République d'Azerbaïdjan depuis la Syrie.