Séisme à Istanbul : 236 blessés recensés

Bakou, 24 avril, AZERTAC

Le puissant tremblement de terre d'une magnitude de 6,2 qui a frappé la ville d'Istanbul mercredi, a causé au moins 236 personnes dans des incidents provoqués par la panique, selon les autorités.

L'épicentre du tremblement de terre se situe dans le district de Silivri à Istanbul, selon la Direction de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD).

Le tremblement de terre s'est produit mercredi à 12h49 heure locale (0949 GMT) et a été fortement ressenti à travers Istanbul, qui compte plus de 15 millions d'habitants, et dans les provinces voisines, incitant les habitants à fuir les bâtiments par peur.

La secousse s'est produite à une profondeur de près de 7 kilomètres et a duré 13 secondes, a déclaré le ministre de l'intérieur Ali Yerlikaya.

Le ministre de la Santé, Kemal Memisoglu, a indiqué que 236 personnes ont été blessées après avoir sauté d'une certaine hauteur sous l'effet de la panique et que leur traitement est en cours dans les hôpitaux, mais qu'aucune d'entre elles ne présente un danger de mort.

Par ailleurs, selon l'AFAD, un total de 266 secousses secondaires ont été enregistrées depuis l'heure du principal tremblement de terre et jeudi matin 09h00 heure locale.