«The Papal Foundation» offre 14 millions de dollars pour les plus pauvres

Bakou, 6 mai, AZERTAC

«The Papal Foundation», une organisation caritative américaine soutenant les initiatives du Saint-Père dans les pays en développement, a annoncé l'octroi de 10 millions de dollars de subventions pour des projets d'aide humanitaire précédemment identifiés par le Vatican. Quatre millions de dollars supplémentaires seront consacrés à l'aide humanitaire d'urgence par l'intermédiaire du fonds de mission.

L'aide portera notamment sur l'accès à l'eau potable, la construction et la rénovation d'écoles, la restauration d'églises et de séminaires, la construction d'établissements de soins de santé et les soins aux prêtres âgés.

«Ces investissements sont au cœur de notre mission qui consiste à apporter l'amour du Christ à ceux qui en ont le plus besoin», a déclaré Edward (Ward) Fitzgerald III, le président nouvellement élu de la Fondation pontificale. Le cardinal Timothy Dolan, archevêque de New York, a été nommé président du conseil d'administration.

Pèlerinage du jubilé

Le cardinal Dolan et Ward Fitzgerald III participent actuellement à un pèlerinage à Rome dans le cadre de l'année jubilaire. Plus de 80 membres de la Fondation, connus sous le nom de «steward de Saint Pierre», ainsi que leurs familles, franchiront les portes saintes des quatre basiliques papales: Saint-Pierre, Saint-Jean-de-Latran, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Paul-hors-les-Murs.

L'Évangile de Matthieu nous enseigne que «tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait», a déclaré le cardinal Timothy Dolan. Il a ajouté que dans un monde où les inégalités économiques s'aggravent, les membres de la fondation prennent au sérieux leur responsabilité de «servir les pauvres et les vulnérables avec foi et compassion».

Ward Fitzgerald III, le président nouvellement élu de la Fondation pontificale, a souligné dans un entretien avec Vatican News que l'objectif de l'organisation est de servir le Successeur de saint Pierre et de soutenir l'Église là où les besoins sont les plus importants.

«Évidemment, sous le Pape François, ce fut une période particulière pour tendre la main aux pauvres. Il aimait beaucoup les pauvres et nous avons passé beaucoup de temps ces dernières années, sous la direction d'Eustace Meta et du cardinal Sean O'Malley, à servir les pauvres dans le monde entier», a-t-il déclaré.

Il a souligné que le versement des fonds de cette année est un hommage au «grand cœur et à l'héritage d'amour du Pape François».

«Les stewards de Saint-Pierre sont honorés de soutenir la vision du Saint-Père, en répondant aux besoins urgents à travers le monde -des enfants orphelins et des femmes enceintes aux personnes âgées et handicapées. Chaque subvention reflète l'engagement pris dans la prière de prendre soin des personnes vulnérables, de renforcer l'Église et de partager l'espoir de l'Évangile dans les pays en développement», a déclaré le président de la Fondation pontificale.

Soutien à l'éducation

Outre les subventions, la Fondation pontificale alloue chaque année 800 000 dollars de bourses à plus de 100 prêtres, religieuses et séminaristes. Ce soutien leur permet d'étudier à Rome dans le cadre du programme de bourses d'études «Saint Jean-Paul II», lancé par John et Carol Saeman et les membres de la Fondation pontificale.

«Tout d'abord, je voudrais vous remercier sincèrement pour cette opportunité d'étudier. Aujourd'hui, étudier n'est pas seulement nécessaire, c'est essentiel, car les défis du monde actuel requièrent des personnes compétentes, bien formées et capables d'apporter de vraies réponses aux autres. J'ai étudié la catéchèse et la pastorale des jeunes, et maintenant je suis prête à rendre service et à servir les gens», a déclaré sœur Viviane Wela Mazalo, qui termine ses études à la Faculté pontificale des sciences de l'éducation Auxilium à Rome.

«Nous sommes donc très fiers que les groupes qui fréquentent les différents collèges de Rome pour obtenir une formation supérieure et des doctorats en théologie et en philosophie soient issus du soutien de la fondation papale, et nous savons que leur amour de l'Église est multiplié par les bonnes grâces que les intendants de Saint-Pierre, les membres de la fondation papale, leur accordent en leur accordant des bourses», a déclaré Ward Fitzgerald III.

L'amour de l'Église en action

«Chaque subvention, chaque bourse et chaque acte de soutien est un signe tangible de l'amour de l'Église en action», a souligné David Savage, directeur exécutif de la Fondation.

«Grâce à cette mission de foi partagée, nous unissons les laïcs, le clergé et les responsables de l'Église au service de la vision du Saint-Père: renforcer l'Église mondiale et aider ses membres les plus vulnérables. Nous espérons que les catholiques de tous les diocèses des États-Unis envisageront de se joindre à cette mission», a déclaré le directeur exécutif de la Fondation. (Vatican News)