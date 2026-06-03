Trump : Le guide suprême iranien participe aux pourparlers de paix
Bakou, 3 juin, AZERTAC
Le président américain Donald Trump a déclaré que le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei participait aux pourparlers de paix visant à mettre fin à la guerre.
Trump a déclaré qu'il était très respecté. « Je pense que nous nous entendons plutôt bien », a ajouté le président américain.
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