Trump assure que les discussions avec l’Iran se poursuivent en permanence

Bakou, 3 juin, AZERTAC

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi que les échanges diplomatiques avec Téhéran se poursuivaient sans interruption, démentant les informations faisant état d'une suspension des communications, selon l’agence de presse Anadolu.

« Les conversations entre nous se poursuivent en permanence », a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, précisant que des échanges avaient eu lieu quotidiennement tout au long de la semaine.

Le président américain a qualifié de « fausses et erronées » les informations selon lesquelles ces communications auraient été interrompues.

Interrogé sur l'issue de ces efforts diplomatiques, il a déclaré : « Quant à savoir où elles mèneront, nul ne le sait. »

Donald Trump a également estimé que Téhéran devait parvenir à un accord après près de cinq décennies de tensions, affirmant que cette situation « ne peut plus être autorisée à se poursuivre ».

Ces déclarations interviennent après des informations publiées par l'agence semi-officielle iranienne Tasnim selon lesquelles l'Iran aurait suspendu les discussions menées par l'intermédiaire de médiateurs pour protester contre les actions militaires israéliennes.

Lundi, Donald Trump avait indiqué qu'il accueillerait favorablement « une période de silence » si l'Iran suspendait les pourparlers indirects avec Washington. Il avait également affirmé que les discussions avec Téhéran se poursuivaient « à un rythme soutenu ».