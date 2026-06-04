Trump participera au sommet de l’Otan en juillet à Ankara

Bakou, 4 juin, AZERTAC

Le président américain Donald Trump participera au sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Otan prévu en juillet à Ankara, a annoncé ce mercredi le secrétaire d’État américain Marco Rubio.

Marco Rubio a qualifié cette réunion des 7 et 8 juillet de « sommet le plus important » de l’histoire de l’Alliance atlantique, estimant que « certaines choses doivent être clarifiées et corrigées ».

« Les États-Unis sont toujours membres de l’Otan et nous serons présents », a déclaré le chef de la diplomatie américaine devant la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants.

Tout en réaffirmant l’engagement de Washington au sein de l’Alliance, Marco Rubio a estimé que l’Otan avait besoin de « changements significatifs », qui seront discutés lors du sommet organisé dans la capitale turque. (Agence Anadolu)