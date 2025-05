Tunis abrite le 24e Forum pharmaceutique international

Rabat, 3 mai, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Sous le thème « Le rôle de l’intelligence artificielle dans l’industrie pharmaceutique », plusieurs acteurs de l’industrie pharmaceutique marocaine ont pris part au 24e Forum pharmaceutique international, qui s’est ouvert récemment dans la capitale tunisienne.

Le programme de ce conclave a connu des séminaires scientifiques et des rencontres-débat, ainsi qu’un espace regroupant plus de 30 pays à travers la présence de 50 experts et spécialistes, 70 exposants et près de 3.000 participants, dont quatre laboratoires pharmaceutiques marocains, outre un pavillon dédié à la Fédération marocaine de l’industrie et de l’innovation pharmaceutiques (FMIIP).

Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte que le président de la Fédération, Mohamed El Bouhmadi, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que la participation marocaine à ce forum intervient en partenariat avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), dans le cadre d’une stratégie d’ouverture sur les marchés extérieurs.

Cette ouverture constitue une exigence vitale pour l’industrie pharmaceutique nationale, dans ce sens où elle permet de réduire les coûts de production et d’accroître l’efficacité et l’efficience, d’autant plus que le marché intérieur reste relativement limité, a-t-il ajouté.

Notant que les usines pharmaceutiques marocaines utilisent entre 30 et 40 % de leur capacité de production, il a fait état d’un grand potentiel de production supplémentaire qui pourrait être destiné au marché africain, relevant que l’ouverture sur les marchés africains tant pour les exportations que pour les investissements intervient en concrétisation de la Vision Royale visant à renforcer la coopération Sud-Sud, axée entre autres sur le partage des expériences, le transfert des technologies et les investissements conjoints.