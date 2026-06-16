Un séisme de magnitude 6,7 secoue l'Indonésie

Bakou, 16 juin, AZERTAC

Un séisme d'une magnitude de 6,7 a secoué Sulawesi, en Indonésie, mardi à 11h27, selon le Centre du réseau sismique de Chine (CENC).

L'épicentre, situé à une profondeur de 20 km, a été localisé à 0,95 degré de latitude sud et 120,10 degrés de longitude est, a indiqué le centre dans un communiqué. (Agence Xinhua)