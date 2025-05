Vatican : Les cardinaux s’apprêtent à entrer en conclave

Bakou, 7 mai, AZERTAC

La messe pour l’élection du Souverain pontife a débuté à 10h ce mercredi 7 mai matin dans la basilique Saint-Pierre. À partir de 15h45, les cardinaux électeurs se réuniront dans la chapelle Pauline du Palais apostolique pour un temps de prière, avant de partir en procession vers la chapelle Sixtine.

Le Collège cardinalice était convié à 10 heures ce mercredi matin dans la basilique Saint-Pierre pour participer à la messe votive «Pro Eligendo Romano Pontifice», pour l'élection du Souverain pontife. Il s'agit du seul événement public du conclave, car les fidèles sont invités à y participer pour y prier l’Esprit Saint afin qu’il inspire au mieux les cardinaux dans leur choix du futur Pape. Après cela, les électeurs rejoindront la maison Sainte-Marthe où la plupart d’entre eux se sont installés dès mardi soir, et où ils resteront à l'isolement jusqu’à la fin du conclave. Les 133 cardinaux y prendront leur déjeuner avant de rejoindre à partir de 15h45 en procession et en habit de chœur la chapelle Pauline du Palais apostolique d’où ils formeront la procession qui se dirigera vers la chapelle Sixtine, au chant de la litanie des saints.

Une fois installés à leur place, les cardinaux entonneront le Veni Creator et prêteront serment, d’abord collectivement, puis l’un après l’autre. Le maitre des célébrations liturgiques pontificales prononcera alors le fameux «extra omnes», «tout le monde dehors». Il restera dans la chapelle Sixtine le temps de la méditation du cardinal Cantalamessa, non électeur et ancien prédicateur de la maison pontificale. Cette méditation sera consacrée à la tâche solennelle et importante que devront accomplir les 133 électeurs. À l’issue de cette prise de parole, les cardinaux électeurs resteront seuls et seront enfermés à clé dans la chapelle Sixtine. À l’extérieur, on ne saura le résultat de ce premier scrutin que vers 19 heures ce soir quand la fumée sortira de la cheminée: noire en cas d’échec, blanche en cas d’élection. (Vatican News)