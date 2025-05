Vatican: fumée noire après le troisième tour de vote

Bakou, 8 mai, AZERTAC

Les cardinaux poursuivent le scrutin ce jeudi 8 mai. Après la deuxième votation, qui devait commencer à 9h15 du matin, le signal de la cheminée placée sur le toit de la chapelle Sixtine a indiqué qu’aucun cardinal n’a jusque-là recueilli sur son nom les trois quarts des voix nécessaires pour accéder au trône de Pierre.

C’est à 11h50 qu’on a vu sortir la fumée colorée de noir. Un signal très clair pour les milliers des fidèles présents sur la place Saint-Pierre et tout au long de la Via della Conciliazione, mais aussi les millions des personnes qui suivent l’événement à travers les médias. Il faudra donc attendre la deuxième votation du jour qui devrait débuter à 16h30, conformément au programme communiqué par la Salle de presse du Saint-Siège avant le début du conclave.

L’attente continue

Prier pour que «Dieu accorde à l’Église le Pape qui saura le mieux réveiller les consciences de tous ainsi que les énergies morales et spirituelles dans la société actuelle, caractérisée par de grands progrès technologiques mais qui tend à oublier Dieu». C’était l’invitation du Cardinal Re lors de la messe pour l’élection du Souverain pontife. C’est dans cet élan de prière que l’attente continue. Dès qu’un nom recueillera plus des deux tiers du collège cardinalice, la fumée blanche tant attendue sortira de la cheminée, et alors sortira le nouveau vicaire du Christ. (Vatican News)