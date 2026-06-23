Visite de l’exposition « Heydar Aliyev et le Garabagh » à Choucha VIDEO

Choucha, 23 juin, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le président du Turkménistan, Serdar Berdymoukhamedov, ont visité mardi l’exposition « Heydar Aliyev et le Garabagh », organisée dans le Centre de créativité restauré par la Fondation Heydar Aliyev à Choucha.

L’exposition « Heydar Aliyev et le Garabagh » présente des photographies, des documents et des supports vidéo illustrant les services rendus par le Leader national au développement politique, économique, social et culturel du Garabagh. On y trouve également des images retraçant ses visites dans la région ainsi que divers rencontres et événements auxquels il a pris part. L’exposition couvre la période depuis de 1969, marquant le début d’une profonde transformation dans l’histoire du Garabagh et du Zenguezour oriental. À travers des photos et des vidéos, les visiteurs découvrent les réformes d’envergure mises en œuvre par cette grande personnalité, Heydar Aliyev, fervent défenseur de son peuple, dans tous les domaines de la vie de la région dans un contexte historique complexe. Le film « Une trace », consacré à la vie et à l’activité politique du Leader national Heydar Aliyev, est également projeté dans le cadre de l’exposition.