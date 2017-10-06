15 октября стартует очередной Бакинский шопинг-фестиваль

Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

Определены даты проведения Бакинского шопинг-фестиваля, цель которого превратить Баку в региональный центр торговли. С 15 октября по 15 ноября не упустите уникальную возможность выгодного шопинга на фестивале!

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, шопинг-фестивали входят в число самых ожидаемых покупателями мероприятий. На протяжении определённого промежутка времени покупателям предоставляется возможность приобрести товары и услуги по самым выгодным ценам. А гражданам Азербайджана и зарубежным гостям Бакинский шопинг-фестиваль предоставляет эту возможность дважды в год на протяжении целого месяца. Во время фестиваля покупатели более чем в 400 магазинах Баку смогут приобрести одежду, электронику, бытовую технику, мебель, парфюмерию и косметику, а также другие товары от ведущих мировых брендов в рамках специальных кампаний и со скидками. К тому же к товарам будет применена система Tax Free.

Помимо этого, во время фестиваля предусмотрено проведение интерактивных игр, показов мод и других мероприятий развлекательного характера. Граждане Азербайджана и зарубежные гости, сделавшие покупки на сумму более 100 AZN в магазинах, отмеченных стикерами “Baku Shopping Festival - Tax Free”, получают возможность вернуть определенную часть налога на добавленную стоимость (НДС) от потраченной суммы. Возврат НДС возможен только в магазинах отмеченных данными стикерами. Магазины без стикера “Baku Shopping Festival-Tax Free” не являются участниками системы Tax Free. Данная определенная часть суммы НДС может быть возвращена как наличными, так и переводом на карту/счёт. Таким образом, во время фестиваля вы приобретаете понравившиеся товары по более выгодным ценам.

В фестивале участвуют все магазины, рестораны и другие объекты, которые располагаются в Баку и на которых есть логотип Бакинского шопинг-фестиваля. Любой магазин, расположенный в Баку, являющийся плательщиком НДС или упрощенного налога, желающий популяризировать свой бренд посредством участия в Фестивале, привлечь большее количество местных и иностранных покупателей и тем самым увеличить товарооборот может стать участником Бакинского шопинг-фестиваля.

Проведением Бакинского шопинг-фестиваля занимается Бюро Конгрессов Азербайджана при Министерстве культуры и туризма Азербайджана. Впервые Бакинский шопинг-фестиваль прошел с 10 апреля по 10 мая 2017 года. С помощью привлекательных предложений и широкомасштабной рекламной кампании Фестиваль планирует увеличить поток туристов в страну и этим дать толчок развитию таких сфер экономики как туризм, гостиничный бизнес, торговля, услуги, транспорт и др. Бакинский шопинг-фестиваль стимулирует увеличение оборота продаж, предоставляя выгодные условия шопинга и возможности развлекательного характера не только туристам, но и местным потребителям.

С условиями участия в Фестивале можно ознакомиться на странице (http://bakushopfest.com/merchant-terms/) или по короткому номеру: 1547.