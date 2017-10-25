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    Эркан Озорал: Проведение второго шопинг-фестиваля свидетельствует о том, что первый фестиваль достиг своей цели

    25.10.2017 [17:06]

    Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

    Азербайджан в последние годы предпринимает успешные шаги по развитию ненефтяного сектора и диверсификации экономики. Рост числа иностранных туристов, приезжающих в Азербайджан, является подтверждением успешного результата предпринятых мер.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал сайту фестиваля посол Турции в нашей стране Эркан Озорал.

    «Бакинский шопинг-фестиваль является важным инструментом. Более того, ценовые регулирования, применяемые во время Фестиваля, также способствуют росту продаж и содействию экономики страны. Проведение второго шопинг-фестиваля за такой короткий период доказывает, что первый фестиваль был успешным и достиг своей цели», - сказал посол.

    Дипломат добавил, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, на открытии которой примут участие главы государств, а также Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, также внесет существенный вклад в развитие туризма в регионе.

    AZERTAG.AZ :Эркан Озорал: Проведение второго шопинг-фестиваля свидетельствует о том, что первый фестиваль достиг своей цели
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